حزن وتنديد بعد وفاة يحيى كراجة احتجاجا على أوضاعه الاجتماعية في غزة

توفي الشاب يحيى كراجة في مستشفى الشفاء، بعد محاولته حرق نفسه احتجاجا على أوضاعه الاجتماعية في غزة.

قصة يحي أثارت الصدمة والحزن بين الفلسطينيين في القطاع، وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شقيقه عبودي في مقابلة مع ترندينغ إن يحيى توفي شهيدا، وإنه كان على السلطات الفلسطينية إن كان في غزة أو في الضفة الغربية، الاستماع إليه والمساعدة في ايجاد حل لمأساتهما التي دامت خمس سنوات من التشرد.

وأضاف عبودي بأن حياته لم يعد لها معنى بعد وفاة أخيه، وأنه يفضل أنه لو بقي على قيد الحياة، ولو بجانبه في حياة التشرد، على أن يعيش من دونه.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج على الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصصنا يوميا من خلال صفحات بي بي سي العربية على فيسبوك، ويوتوب وإنستغرام.