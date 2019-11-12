"المشهد" مع حسن علوي

عرف العراقيون والعالم صدام حسين، الرئيس الذي حكم العراق ما يقارب الربع قرن. شخصية مثيرة للجدل، قمع معارضيه وغزا الكويت وخاض حربا مع إيران. لكن ثمة من عرفه عن قرب، عرف فيه جوانب أخرى.

لقبه محمد حسنين هيكل صدام، نظرا لقربه من حاكم العراق حتى عام 1980.

الكاتب والسياسي العراقي حسن علوي، كان صديق صدام حسين وشاهد على تسلمه السلطة في العراق، منذ أن أصبح نائبا للرئيس.

انشق عنه عام 1980، لجأ إلى الكويت، هرب إلى سوريا ثم إلى لندن.

يستعيد انقلاب عام 1968، مقتل وزير الدفاع العراقي عدنان خيرالله ومحطات من علاقته مع الملك السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز..

العلوي صديق لعزة الدوري أيضا، الذي لطالما شكل مصيره لغزا بعد سقوط نظام صدام حسين.

بعد شيوع خبر مقتل الدوري، هاتفه العلوي وتحدث معه...

الكاتب والسياسي العراقي حسن العلوي.

"المشهد" مع جيزال خوري

الاثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش