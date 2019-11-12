الأحلام: مرآة الواقع أم رسائل خفية؟

دراسة عن الأحلام أجرتها الدكتورة نيرينا راملاخان Nerina Ramlakhan في بريطانيا أكدت أن النوم لساعة إضافية ربما يؤدي إلى زيادة الأحلام الغريبة التي يراها الإنسان في منامه ما يؤثر على حالته المزاجية.

ووجدت دراسة أخرى لشركة سايلنت نايت Silentnight الإنجليزية المتخصصة في صناعة مرتبات أسرة النوم أجريت على ألفي شخص في المملكة المتحدة، إن 70% ممن حلموا أثناء النوم تأثرت حياتهم الشخصية وعلاقاتهم العاطفية بالأحلام.

فإلي أي مدى يرتبط ما نراه في المنام بالحاضر الذي نعيشه أو المستقبل الذي نتطلع إليه؟ بسنت أكرم تجولت في عالم الأحلام وأعدت لنا هذا التقرير.