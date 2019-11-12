"دنيانا" الحلال والحرام من أين لكم هذا؟

الحلال والحرام من أين لكم هذا؟

"دنيانا" لهذا الأسبوع يطرح موضوع الحلال والحرام بين نظرة المجتمع وقوة الدين.

عادات وتقاليد قد تمرر تحت غطاء الدين، أو تحت مفهوم الحلال والحرام لتتحول في بعض الأحيان الى معتقدات تدعو الى الخوف أو الرعب الاجتماعي وتلجم الحريات الفردية. هذا ما تشهده بعض المجتمعات العربية. ولكن السؤال هو الى أي مدى يعول الناس على الوعي الاجتماعي للتميز بين ما هو ممكن أم خطأ، بين ما هو حلال وما هو حرام ؟ والى أي مدى تتأثر الحريات الشخصية بهذه المفاهيم؟

وهل فعلا أن ثقافة الحلال والحرام باتت تحاصر الناس في حياتهم اليومية، والاجتماعية، وكذلك في خياراتهم السياسية وغيرها من الأمور.

الأمثلة كثيرة، والسؤال الأبرز هو، من يحدد ما هو حرام وما هو عيب؟ خصوصا في ظل كثرة الفتاوى التي تتغير بحسب النظام الحاكم .

مشاركات دنيانا لهذا الأسبوع يتحدثن عن بلدانهن وعن المعتقدات الاجتماعية التي كرست في عقول الناس وفي الكثير من الأحيان عرقلت حياة العديد منهم وخصوصا النساء.

في #دنيانا" هذا الأسبوع غيداء الرشيدي من اليمن، يسرا محمد من الكويت، زهراء اللنغي من ليبيا، ، ورؤى الصغير من تونس.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.