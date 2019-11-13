إكسترا التلفزيوني: اليمن "السعيد" يغص بالحروب والصراعات

لليمن جذور ضاربة في عمق التاريخ بتنوع الثقافات والتقاليد بين مختلف شرائح المجتمع اليمني، في حلقة بي بي سي إكسترا، مخصصة لإلقاء الضوء على الخارطة اليمنية.

نستضيف الشيف طه الجلال للحديث عن أهمية المطبخ اليمني والتعريف بتاريخ اليمن من خلال الأطباق الخاصة باليمن. كما تتناول الحلقة الواقع الراهن مع استمرار الحرب والصراع في اليمن منذ أربع سنوات.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

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