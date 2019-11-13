خلال السنوات الأخيرة دخلت صور اللاجئين بيوتنا عبر وسائل الإعلام وهزت مشاعر الكثيرين حول العالم. السينما، كما هو متوقع، حاولت الاقتراب قدر الإمكان من التجربة الفردية والإنسانية التي قد يعيشها اللاجئ.

سينما بديلة تقدم على مدار ثلاثة أسابيع حلقات تتناول ما أحدثه اللجوء من تغيير في المصائر وتأثير في الطباع.

نعرض فيلم 'فريد' للمخرج الإيطالي رودي باريتشيلو حول مهاجر من أصل مغاربي يعيش صراعاً بين ثقافتين في ظل تزايد التوتر تجاه المسلمين.

فيلم 'يوسف' للمخرج المصري محمد حسام الدين عن مهاجر من الجيل الثاني يحصل على الجنسية الإيطالية وسط زيادة الأحداث العنصرية.

كما نشاهد فيلم 'أوكسيجان' للمخرج البريطاني إدوارد واتس الذي يتناول قصة حقيقية لمراهق أفغاني كاد يفقد حياته أثناء محاولته التسلل إلى بريطانيا.

فريق عمل سينما بديلة:

رضا الماوي، صلاح أبو عون، عبلة قندلفت.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

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