الطيبة... تطيل العمر؟

الثالث عشر من نوفمبر تشرين الثاني هو اليوم العالمي للطيبة والذي تحتفي به الحركة العالمية للطيبة منذ عام 1998 بهدف تسليط الضوء على أعمالنا الطيبة في مجتمعاتنا وبلداننا والتركيز بشكل أكبر على القوة الإيجابية والقواسم المشتركة للطيبة بين الناس.

موضوع هذه السنة هو التعاطف وتشجيع الناس على فهم "آلام الآخرين" بشكل أفضل ولمس حياتهم "بشكل إيجابي". فهل فكرتم كيف يمكن أن تفيدكم الطيبة؟ وهل تعلمون أن تعاملكم بطيبة مع الآخرين يمكنه أن يطيل من أعماركم؟

هذا ما توصل إليه باحثون في معهد بيداري Bedari للطيبة والتابع لجامعة كاليفورنيا، إذ يقولون إن من شأن الطيبة أن تفعل أكثر من مجرد منحك السعادة بكثير.

مها الريس تحدثت مع دانيال فيسلر Daniel Fessler ، الباحث في الأنثروبولوجيا الحيوية وأول مدير لمعهد "بيداري" للطيبة وسألته ما المقصود بالطيبة...