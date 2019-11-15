"المشهد" مع أبو بكر القربي

لطالما عُرف الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بتحالفاته وانقلاباته على تلك التحالفات. خاض ستة حروب منذ 2004 في شمال اليمن مع جماعة "أنصار الله" أو الحوثيين أثناء رئاسته، آخرها في شباط/فبراير 2010. لكنه عاد وتحالف مع من حاربهم، بعد تنحيه عن الرئاسة.

أحكم قبضته على اليمن حتى خلعه من الحكم بعد اندلاع الثورة اليمنية، وبعد الضغوط التي مارستها دول الخليج، ليتّسلم الرئاسة عبد ربه منصور هادي.

مشاهد وأحداث يكشفها لنا وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي حول علاقته بالرئيس علي عبد الله صالح، التحالفات والانقلابات المستمرة مع الجنوبيين، الحوثيين والسعوديين.

القربي شاهد على محاولة اغتيال صالح، في 3 يونيو/حزيران 2011. وعلى توقيع اتفاق نقل السلطة في اليمن في ضوء المبادرة التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي، والتي بموجبها سّلم صالح صلاحياته الى نائبه عبد ربه منصور هادي آنذاك.

ويستعيد القربي في "المشهد" حادثة مقتل علي عبد الله صالح، آخر لقاء، والأسباب التي ساهمت في اغتياله.

"المشهد" الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.