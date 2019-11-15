"بلا قيود" مع عز الدين ميهوبي المرشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر
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ميهوبي :الانتخابات مصيرية والذهاب لفترة انتقالية إجراء غير قانوني

  • 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

شدد عزالدين ميهوبي المرشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر على ضرورة المرور عبر صناديق الاقتراع ليتمكن الشعب من اختيار من يقوده، لأن قطاعا واسعا من الجزائريين يؤيدون إجراء الانتخابات حسب تعبيره. واعتبر ميهوبي الذهاب لفترة انتقالية يدعو اليها البعض" اجراء غير قانوني وغير دستوري وغير شعبي. وأضاف ميهوبي أنّ انتخابات الرئاسة القادمة مصيرية وأن الشعب الجزائري لا يمكن أن يعيش في تجاذبات سياسية.

يبث برنامج "بلا قيود" الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي

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