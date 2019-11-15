"بلا قيود" مع عز الدين ميهوبي المرشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر

شدد عزالدين ميهوبي المرشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر على ضرورة المرور عبر صناديق الاقتراع ليتمكن الشعب من اختيار من يقوده، لأن قطاعا واسعا من الجزائريين يؤيدون إجراء الانتخابات حسب تعبيره. واعتبر ميهوبي الذهاب لفترة انتقالية يدعو اليها البعض" اجراء غير قانوني وغير دستوري وغير شعبي. وأضاف ميهوبي أنّ انتخابات الرئاسة القادمة مصيرية وأن الشعب الجزائري لا يمكن أن يعيش في تجاذبات سياسية.

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