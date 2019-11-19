ما سر نجاح مشاريع البيع عبر صفحات التواصل؟

أعلنت مجموعة محلات ملابس الأطفال "ماماز آند باباز" عن إغلاق ستة من فروعها أمام الجمهور بعد تعرض تلك الفروع للخسارة.

سلسلة المحلات البريطانية ألقت باللوم على تغير عادات التسوق لدى الجمهور، حيث ازداد عدد الزبائن الذين يتبضعون عبر الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى المحل.

فما الذي يجعل شخصاً يفضل أن يفتح مشروعه من خلال صفحة أو حساب على أحد مواقع التواصل بدلاً من الطريقة التقليدية في البيع والشراء؟ آلاء نبيل سألت دانيال الربضي وهو صاحب مشروع لبيع كعك المعمول على فيسبوك في الأردن.

وهل تخضع المنتجات التي تباع عبر الصفحات الإلكترونية للرقابة؟ رئيس الاتحاد العربي للغرف التجارية الدكتور محمد عبيدات يجيب آلاء نبيل.