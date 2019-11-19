بعد غياب دام ما يقرب من أربعين عاماً، تكشف السينما السعودية عن مواهب مميّزة، لا سيما من النساء، نتعرف على بعض منهنّ في هذه الحلقة.

نعرض فيلم 'ذكريات مارا' للمخرجة ود الحجّاجي وهو فيلم خيالي تدور أحداثة في أجواء أشبه بالحلم ولكنها لا تخلو من عنصر القلق والترقب، إضافة إلى البعد النفسي والاجتماعي أيضا الذي يحمله هذا العمل.

كما تشاهدون أيضا فيلم 'حورية البحر' للمخرجة عائشة رضوان والذي يدور حول طفلة أمريكية تعيش معاناة داخلية جراء وفاة والدتها فتنغلق على نفسها في انتظار لقاء والدتها مرة أخرى.

نتعرف على المزيد عن هذين الفيلمين من خلال حوار رضا الماوي مع مخرجتيهما ود الحجّاجي وعائشة رضوان كما التقى بالمخرجة السعودية شهد أمين التي حدثته عن تجربتها في أول فيلم روائي طويل لها 'سيدة البحر'.

فريق عمل سينما بديلة:

رضا الماوي، صلاح أبو عون، عبلة قندلفت.

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يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

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