إكسترا التلفزيوني: انعدام الهوية معاناة يتحملها الملايين حول العالم

حوالي عشرة ملايين اشخاص عدد عديمي الجنسية بالعالم، وسنة ١٩٥٤ صدرت الاتفاقية الأولى عن الأمم المتحدة الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، وعام ١٩٦١ تبعها اتفاقية اخرى بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية

وفي عام ٢٠٠٤ قامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو UNCHR بإطلاق حملة لانهاء وجود عديمي الجنسية بحلول عام ٢٠٢٤ وحتى اليوم أكثر من ٢٢٠ ألف شخص حصلوا على الجنسية ومن بينهم مهى مامو والتي كانت قضيتها في الحلقة الأولى من بي بي سي إكسترا.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

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