طلب العفو ممن جرحناهم

أصبح المجتمع الأمريكي أكثر ميلا للعقاب، تقول المحامية والآكاديمية الأمريكية مارثا ميناو Martha Minow. إذا ترى في كتابها الصادر مؤخراً بعنوان When Should Law Forgive?

أو "متى يجب على القوانين أن تعفو" ترى أن مفهوم العفو يتعدى أن يكون فقط بين الأفراد، وترى بأن جميع الأديان والفلسفات والحضارات تعزز هذا المفهوم. تقترح ميناو طرقا لحل المشكلة فهي مشدودة إلى الأسباب والوسائل الأخرى غير العقاب التي سمحت لبعض المجتمعات بوضع سياسات تقلل من الجريمة والسلوك الخاطيء. الشعور بالخطأ وعقدة الذنب عادة ما تكون وراء طلب الناس للعفو من الشخص الذي أخطأوا بحقه، لكن ماذا إذا لم يستطيعوا طلب العفو من أقرب الناس لأن التربية لم تتضمن ذلك؟ هذا ما عانى منه عادل وهو اسم مستعار لشاب عراقي في السادسة والعشرين سألته بسمة كراشة ماهي المشكلة ومع من؟