كيف ينظر القانون الكويتي إلى الابتزاز الجنسي؟

كباقي دول العالم تنتشر قضايا الابتزاز الجنسي في المجتمعات العربية، وبينما هناك من الأشخاص من يمتلك الشجاعة للتبليغ عنها والشكوى لدى الجهات المختصة، هناك في المقابل من قد تتسبب حالات الابتزاز في انكفائه عن مواجهتها وربما انهياره ومحاولة الانتحار خشية نظرة المجتمع وعقابه.

هذا النوع من القضايا تكون ضحاياه من النساء أكثر من نظرائهن الرجال.

روشان الشرملسي تحدثت مع سيدة من بدون الكويت فضلت عدم ذكر اسمها وطلبت إخفاء صوتها لتشرح تجربتها مع الابتزاز.

ولمعرفة كيف يعرف القانون الكويتي الابتزاز الجنسي، سألت روشان الشرملسي المحامية الكويتية الجوهرة عبد الرضا.