ما أحلى الرجوع اليه!

كالعودة لصديق قديم عدت للاستوديو القاهري الذي قضّيت فيه عاماً بالأمس القريب قبل أن أشد الرحال إلى لندن.

بدّلوا المقعد لكن الكرسي الجديد كان مرحِّباً ومألوفاً، وكان الغوص فيه سهلاً وكأني تركته للتو.

وفي المقعد المقابل - وقد تبدل أيضاً - جلس ضيفي الأول، وهو في الواقع ضيف فقرتي الأخيرة. طبيب شاب متخصص في الأغذية وفي نفس الوقت ممارس محترف لرياضة كمال الأجسام. ما يجعله الرجل المثالي للحديث عن السكين الذي طعن قلوب مصريين كثيرين بوفاة النجم الشاب هيثم أحمد زكي. وهيثم كما سيخبرك كُثر هنا، حظي بمكان خاص في القلب الجمعي لهذا البلد منذ ولد، فهو ابن عملاق ومبدع كبير، وفنانة رقيقة تذكرك بأختك أو بابنة الجيران، حلّت كنسمة رقيقة في حياتنا ثم ما لبثت أن غابت مبكراً جداً. مخزون الحب التلقائي هذا الذي ولد بولادة هيثم انفجر بموته أسفاً وكمداً، ثم غضباً لمّا تبين أن وفاته المبكرة قد تكون نجمت عن جرعة منشطات رياضية أودت بحياته. في هذه الحلقة ومع ضيفنا نفتح من جديد ملف ا لمنشطات الرياضية وتداولها غير المرخص في مصر.

أما ضيفي الثاني فطبيب أيضا لكنه كذلك أمين صندوق نقابة الأطباء المصرية التي تخوض حالياً معركة مع وزارة الصحة عنوانها: نظام تكليفا لأطباء الجديد. وعلاقتي الشخصية بالموضوع تنحصر في ذكرياتي عن أختي "ريم" الطبيبة والأستاذة الجامعية عندما كانت خريجة حديثة لا تزال، وكانت تروي شقاء زملائها الذين يسافرون لوحدات صحية نائية عن طيب خاطر - فكلها أرض مصر الغالية - ليجدوا أنهم متروكون هكذا لجامعة الحياة ولنصائح الممرضات اللاتي اكتسبن بالخبرة مخزوناً يفوق ما يعرفه الطبيب حديث التخرج؛ فما من طبيب أساسي يتعهد الخريج أخضر العود بالدعم والإشراف. لماذا إذاً تعترض نقابة الأطباء على تغييرات تتدارك - كما نفهم - أوجه القصور الحالية؟ هذا ما نسأل عنه ضيفنا.

وأخيراً وليس آخراً جلس في المقعد المقابل ضيف فقرتنا الأولى، محلل اقتصادي يفكك معنا تطورات الاقتصاد المصري الأخيرة ولعل أهمها على الإطلاق حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة طرح أسهم شركات القوات المسلحة في البورصة. حاولت الحصول على إجابات عن عديد الأسئلة: هل يحدث ذلك فعلاً؟ كيف سيكون التأثير؟ هل يقبل الجيش باعتماد مبادئ الحوكمة والشفافية وهو شرط أساسي للإدراج في البورصة؟

هذا ملخص حلقتنا من بتوقيت مصر الذي إليه - كما يقول نزار قباني - "رجعت.. ما أحلى الرجوع اليه".

أدعوكم مشاهدينا إلى مشاهدة الحلقة وقد أذيعت للمرة الأولى في السابعة وخمس دقائق بتوقيت غرينتش التاسعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، وتعاد على مدار الأسبوع. كما أنها موجودة على صفحة بي بي سي عربي في يوتيوب وفيسبوك.

نوران سلام