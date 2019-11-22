"بلا قيود" مع سرحد قادر مدير شرطة الأقضية والنواحي سابقا في كركوك

قال سرحد قادر مدير شرطة الأقضية والنواحي سابقا في كركوك،إن عناصر ما يعرف بالدولة الإسلامية أو داعش كما تسمى في العراق عادوا إلى كركوك وسيطروا على عدة أقضية ونواحي بعد انسحاب قوات البشمركة منها. وأضاف سرحد أن قوات داعش لديها وجود عسكري وسياسي في تلك المناطق وأنّ الحكومة المركزية على علم بذلك. ويرى قادر أن عناصر داعش تشكل خطورة وتمتلك قوة قتالية لا بأس بها خاصة في منطقة سلسة جبل حمرين وكذلك منطقة الحدود مع كل من سوريا وإيران.

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