"المشهد" مع الحقوقي والناشط التونسي أشرف العوادي

شهدت الساحة السياسية التونسية بعد انتفاضة 2011، نشأة عدد من الجمعيات المدنية، هدفها تحقيق الشفافية في العمل السياسي، المحاسبة وإحقاق العدل.

يستعيد أشرف العوادي الحقوقي والناشط التونسي، مشاهد ما قبل "ثورة الياسمين".

الشباب التونسي في الجامعات، حملة الاعتقالات والملاحقات التي طالت الشباب الجامعيين ذات اللون السياسي المعارض للسلطة من قبل الأمن ومن وصفهم ب "البلطجية".

يروي العوادي، كيف بدأت انتفاضة 2011، القمع الذي تعرض له التونسيين، من خلال استخدام كافة وسائل التهديد والتشهير.

ويكشف “للمشهد" عن الدور الذي تلعبه المجتمعات المدنية في تحقيق العدالة الاجتماعية.

الأسباب وراء فشل "هيئة الحقيقة والكرامة" ومسار العدالة الانتقالية التي كانت أمل الشباب التونسي في تحقيق العدل.

أشرف العوادي الحقوقي والناشط التونسي، هو مؤسس ورئيس المنظمة التونسية " أنا يقظ "، التي تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية في تونس.

ينتمي إلى عائلة من الحقوقيين معارضين نظامي بورقيبة وبن علي. تم الحكم على والده وعمه من قبل محكمة أمن الدولة في عام 1975.

"المشهد" الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش