إكسترا التلفزيوني: الحرية الفردية ومسألة الإجهاض في المغرب
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الحرية الفردية ومسألة الإجهاض الاختياري في المغرب

  • 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

حلقة بي بي سي إكسترا مخصصة من قلب المغرب لإلقاء الضوء على الحريات الفردية وأزمة الإجهاض التي تواجهها المرأة المغربية إضافة إلى حرية إقامة العلاقة الجنسية من خارج الزواج.

تجول مريم التومي وسارة بونوار من فريق برنامج إكسترا تجولان لاستطلاع الآراء حول مسألة الحرية الفردية في المغرب وانعكاس هذا الأمر على حقوق الفرد خصوصا المرأة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

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