إكسترا التلفزيوني: الحرية الفردية ومسألة الإجهاض في المغرب

حلقة بي بي سي إكسترا مخصصة من قلب المغرب لإلقاء الضوء على الحريات الفردية وأزمة الإجهاض التي تواجهها المرأة المغربية إضافة إلى حرية إقامة العلاقة الجنسية من خارج الزواج.

تجول مريم التومي وسارة بونوار من فريق برنامج إكسترا تجولان لاستطلاع الآراء حول مسألة الحرية الفردية في المغرب وانعكاس هذا الأمر على حقوق الفرد خصوصا المرأة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

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