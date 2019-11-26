إلى أي مدى يمكن تأخير زيارة الطبيب؟

أظهر استطلاع أجرته شركة "أورال بي" لمنتجات تنظيف الأسنان على ألفي شخص في المملكة المتحدة أن المرضى ينتظرون تسعة أيام بعد الشعور بأول أعراض المرض قبل أن يقرروا زيارة الطبيب.

وكشف الاستطلاع أن الأسباب وراء ذلك هي خوف البعض من سماع أخبار سيئة، وكذلك يتحاشى البعض الآخر طلب موعد لزيارة الطبيب لصعوبة الحصول عليه، فيما يعاني أكثر من النصف من أعراض المرض في صمت.

محمد مجدي وهو شاب في الثلاثينات من عمره يخشى زيارة الطبيب تحدث إلى روشان الشرملسي عن أسبابه.

ولكن ماذا عن الرأي الطبي حول تأخير زيارة العيادة؟ مها الريس مع إلى الدكتور سعد عبدالفتاح استشاري الأمراض الباطنة بمستشفيات جامعة عين شمس.