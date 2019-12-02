حقوق المرأة والتحديات التي تواجهها في ظل قوانين تونس ما بعد الثورة
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حقوق المرأة والتحديات التي تواجهها في ظل قوانين تونس ما بعد الثورة

  • 2 ديسمبر/ كانون الأول 2019

حلقة خاصة من تونس نسأل فيها ما الذي حققته المرأة التونسية في ظل القوانين الحالية وما الذي تحقق لها بعد ثورة الياسمين وماهي التحديات .

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