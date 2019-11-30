حققت المرأة العربية إنجازات في مختلف المجالات، ولكن في حلقة بي بي سي إكسترا نلقي الضوء على تجارب نساء عربيات كنّ من الأوائل في مجالاتهن في الرياضة والعلوم والسياسة وغير ذلك.

نستقبل في الحلقة رها محرّق وهي أول سعودية والأصغر عربيا في تسلق قمة جبل إيفرست وكيف غير هذا الأمر دفعها لتشجيع المرأة وتمكينها خصوصا في السعودية. كما نلقي الضوء على واقع مشاركة المرأة العربية في التنمية الاجتماعية والعلمية مع الأستاذة الجامعية والأخصائية في علم الأوبئة أميرة شاهين وهي أو إمرأة فلسطينية تفوز بالجائزة العالمية OWSD-Elsevier للعلماء النساء في الدول النامية عن بحث يتناول العنف القائم على النوع الاجتماعي "الجندر" في فلسطين. وفي مجال المشاركة السياسية، نستعرض مشاركة المرأة العربية في المؤسسسات الدستورية مع السيدة وفاء ضيقة، وهي أول وزيرة، إلى جانب ليلى الصلح حمادة، تعين في في تاريخ حكومات لبنان عام 2005.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

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