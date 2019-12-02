"المشهد" مع حفيد السلطان عبد الحميد الثاني

"كنا مجموعة من البشر بلا وطن بلا بيت بلا مأوى"

أورهان آل عثمان بن عبد الكريم بن محمد سليم بن عبد الحميد الثاني، حفيد من الجيل الرابع للسلطان ال 34 من سلاطين آل عثمان. يكشف "للمشهد" الصعوبات التي واجهت أجداده السلاطين العثمانيين في المنافي، عقب انهيار السلطنة العثمانية عام 1924 “أشهر الإمبراطوريات التي عرفها التاريخ “، التي حكمت العالم أكثر من ستة قرون.

يروي أورهان عن عودتهم الى تركيا بعد صدور قرار العفو عام 1974.

"القصص التي كانت تسردها لي جدتي في حكايات ما قبل النوم كانت كلها صحيحة".

يشارك أورهان آل عثمان "المشهد"، مشاهد تاريخية عن حقبة العثمانيين، تركت موروثا ثقافيا في معظم البلدان التي حكمتها. طبع آثاره الباقية في تركيا ولبنان وعدة بلدان من مساجد وقصور ومتاحف. كما تركوا بصمتهم في الثقافة والآداب والفنون والعادات الاجتماعية السائدة حتى اليوم.

"المشهد" الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.