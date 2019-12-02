"دنيانا" الفاشيونيستا ملهمة النساء

"الفاشيونيستا ملهمة النساء"

جميلة، أنيقة، تظهر دائما بأجمل حُلة، تتحدث عدة لغات، تعيش في أجمل البيوت، تسافر الى أجمل البلدان، تحضر أهم المهرجانات في العالم....عاشقة للموضة والأزياء...من هي هذه الشخصية؟

يُقال انها مهنة تأتى بالصدفة للأنيقات والجميلات وأصحاب المال، هل هذا فعلا ما ينطبق على " الفاشيونيستا" في العالم العربي وكل ما تحمله من تأثيرات ايجابية كانت أم سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا على انستاغرام.

وهل فعلا تحولن الى أيقونات في عالم الموضة؟

وهل بتن مصدر إلهام للعديد من السيدات في العالم العربي؟

وخصوصا تلك اللواتي يشاركن حياتهن الشخصية بكل تفاصيلها مع ملايين المتابعات والمتابعين لديهن، لحصد نسب إعجاب قياسية.

من يتابع حساب الفاشيونيستات يلمس بعضا من البساطة والأناقة في آن واحد، وبعيدا عن عالم الموضة والاعلانات التجارية، في بعض الأحيان يمثلن جزءا رئيسيا للحملات الاعلانية الإنسانية لدعم اللاجئين، النساء المعنفات، الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من القضايا الاجتماعية.

برنامج ”دنيانا" لهذا الأسبوع يطرح موضوع علاقة "الفاشيونيستا" مع النساء في المجتمع العربي .

#دنيانا" هذا الأسبوع مع الفاشيونيستا ريم السعيدي من تونس، بثينة نصر من السعودية، منال خضر من فلسطين، وصبحية نجار من لبنان.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.