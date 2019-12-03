الرجل والمرأة: هل هما متساويان أم هناك فرق؟

"اذهبي اغسلي الصحون!".. بهذا الهتاف خاطب مشجعو كرة القدم الإسبانية حكم إحدى المباريات المحلية في دوري للصغار فقط لأنها امرأة.

ألكسندرا غارسيا البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا كانت تحكّم مباراة للصغار في سان لورينزو دي إل إسكوريال بأسبانيا. وطوال المباراة لم يتوقف بعض أهالي اللاعبين عن توجيه الإساءات لها.

والدة ألكساندر شاركت على تويتر ما حدث وعبرت عن غضبها بأنها اضطرت الى سماع الاهانات التي تعرضت لها ابنتها على مدى تسعين دقيقة.أما ألكساندرا التي لم تسمع التعليقات أو تعلم بها إلا بعد انتهاء المباراة فقد اعتبرت أن ما حصل هو نوع من "التحيز الجنسي" ضدها. وأضافت: لا أحد يصرخ "اذهب واغسل الصحون" في وجه حكم ذكر لكنهم يفعلون ذلك بنا.

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