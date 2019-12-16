هل الفساد سبب تردي الظروف المعيشية؟

القضاء على الفساد ورد الأموال العامة إلى أصحابها من المطالب الأساسية للمتظاهرين في العراق ولبنان والجزائر والسودان، ويعتبر الكثيرون الفساد من أخطر المشاكل التي تعاني منها الدول العربية. ومؤخراً نشرت منظمة الشفافية الدولية تقريراً حول معدلات الفساد في ست دول عربية هي الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس، وقد وجد التقرير أن شخصاً واحداً من بين خمسة أشخاص في هذه الدول دفع رشوة مقابل الحصول على خدمات عامة.

لمعرفة المزيد حول الفساد اتصلت بسمة كراشة بالدكتور عمرو عدلي الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة وسألته لماذا يتغير تأثير الفساد من بلد لآخر؟