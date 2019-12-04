"دنيانا" الاحتجاج بالأغاني

"كلن يعني كلن"، "شَلِع قَلع كلهم حرامية"، "الشارع الموجوع"، " افهم بقى، ارحل بقى، حرية.. حرية.. حرية"، "هيلا هيلا هو"

هذه الكلمات ما هي الا عناوين لأغاني احتجاجية صدحت في ساحات التظاهرات في العالم العربي ورددتها ملايين الحناجر، للتعبير عن لغة الغاضبين والمعارضين تجاه الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية التي تحيطهم.

مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية في كل من السودان العراق لبنان والجزائر ، تصدرت هذه الأغاني مشهد الهتافات الشعبية الجماعية، في الساحات الصغيرة والكبيرة، في البيوت والمدارس وعلى الشاشات، لتتحول الى مادة مغناة بسيطة ومفهومة للجميع، تعكس واقع الشارع وأوجاعه ضد الأنظمة الحاكمة وتساعد المتظاهرين لإنتاج أداة نضالية حماسية قادرة أن تدخل الى أذهان العامة، وتساعدهم للصمود في الشارع.

برنامج” دنيانا" لهذا الأسبوع يطرح موضوع تأثير الأغاني الاحتجاجية على المتظاهرين، والمحتجين في الساحات العربية، والى أي مدى تستطيع هذه الأغاني خلق وعي سياسي من خلال الموسيقى؟ وهل فعلا تستطيع توحيد أهداف الجماهير لتخفف من غضب الشارع، ليشعر الفرد أنه ليس وحيدا لا بل هو ينتمي الى جماعة تشاركه همومه وتحكي لغته؟

#دنيانا" هذا الأسبوع مع مغنيات غنين للحراك الشعبي وشاركن في التظاهرات في كل من العراق، لبنان، السودان وكذلك فلسطين.

المغنية سارة آدم من العراق، المغنية سلوى خليل من فلسطين، المغنية ساندي شمعون من لبنان، المغنية مهدية من السودان، ومنال خضر من فلسطين.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.