كل حال يدومُ لا يُعوَّل عليه..

فالشك دأبٌ ولا حتمية للمآلات.. حتى لو صفى لك الكون ودارت حولك المدارك.. لكن بين الدوام والزوال استحالة .. حتى لو أدركت الزمن واستوعبت المنتهى..

للصدع المشقوق في رأسي حالان.. الذهاب إلى حين، والمراقبة أحيانا.. ولا أعول كثيرا على الفهم المنتقى.. وإنما اللطائف الرقيقة يلوح منها الفهم معنىً لا تسعه العبارة..

في "شوق الدرويش" حالٌ بين بين.. بين الغياب والحضور عالمُ المثال وغوثٌ لا يدركه إلا الواصلون..

معذرة فاللغة المجردة لا تتسق لما أريد أن أكتب، لكنني في حضرة الأدب الجليل بالتأكيد أكون في أقصى الحضور.. إذ لا مضمون تقريبا فيما أريد له أن يصلكم إلا ما أدركته في غيب هويتي في ظل الإله..

كل ذلك مر برأسي الملتهب حينما مر الدرويش الساحر بضباب العاصمة واستأذنته في الحوار..

كنت أدرك أنني بقراءة شوق الدرويش، أولى رواياته تحت ضوء الشهرة والتحقق الدنيوي لا أهيم مع الهائمين في شخوصها الساحرة، ولا أنصت لصوت ملايين المعذبين بين سطورها المرتبة..

شوق الدرويش في عقلي الواعي هي الإشارة.. والمشار إليه حبيبي السودان.. ذلك الأسمر الفتيّ أبدا.. حاضر المقام..

في حضرة "منديل" تتجلى ذات القارئ من غير اعتبار، وفي كل مرة أتلمس ألمه أشعر وكأنني في جلوة. لمن يعلمون.. في روايات حمور زيادة تجتمع الحضرات الخمس.. فلحضرة شخوصه غيب مطلق.. تراقصه شهادة مطلقة.. ثم غيب مضاف من غير زيادة.. ترفعك إلى حضرة ملكوتية تحيط بوجدانك ، وترسم مدارات الحضرة الجامعة حول روحك الممزقة امتثالا للغياب والحضور شديد الخصوصية في حبكته.

أما الأفق الأعلى في أدب الدرويش الساحر، المتمرد على الواقع والخيال معا إلهامٌ يخرج القلب من ظلمات الشبهات بالإنابة.. ويستدرجك إلى قديم الأزل.. يستغرق الحاضر في أنوات عتيقة مركبة.. ويحرضك على الإرهاص في اللا واقع والمعدوم..

فتخيلوا حالتي في الاستغراق حين أحاور ساحرا يقدم للواقع في السودان رؤية الأديب ومطمع الزاهد.. حمور زيادة ضيف شديد الصعوبة والتعقيد والخصوصية.. وهي - من دون خلل التعميم - سمة محببة لدى أدباء سودانيين حاورتهم غير مرة.. وكأن المنهاج الأول للأديب السوداني هو الوحدانية.. وكأن في تواضعهم، وابتساماتهم الخَجْلى، وأذرعهم المعقودة في أدب دوما.. منتهى المعرفة..

الدرويش الساحر حمور زيادة ضيف برنامج بلا قيود هذا الاسبوع، يبث يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي ويعاد على مدار الاسبوع.