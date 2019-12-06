" بلا قيود " مع حمّور زيادة الكاتب والروائي السوداني
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حمّور زيادة : القوى السودانية لم تتعود تمثيل المرأة بنسبة كبيرة في هياكل السلطة

  • 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019

قال حمّور زيادة الكاتب والروائي السوداني إن النساء في السودان اثبتن وجودا كبيرا في المجال العام وانتصرن في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير وحكومته في ابريل من العام الجاري. وأضاف زيادة أن ما يصفها بالقوى الثورية في السودان تملك خطابا رائعا عن المرأة ودورها ولكن دون أن ينعكس ذلك على ارض الواقع. ويستبعد زيادة أن تنال النساء في السودان نسبة أربعين في المائة من التمثيل في هياكل السلطة التي وُعدن بها لأن القوى السودانية بمختلف توجهاتها لم تتعود على ذلك حسب رأيه.

يبث برنامج "بلا قيود" الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي

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