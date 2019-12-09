إكسترا التلفزيوني: المبادرات الفردية في التنمية الاجتماعية

حلقة بي بي سي إكسترا مخصصة للمبادرات الفردية لدى الشباب العربي في التنمية الاجتماعية من خلال التعليم والمساعدات الإنسانية والإنمائية وغيرها.

مبادرة "يلا نلعب" هي طريقة مبتكرة لتعليم اللغة العربية من خلال لعبة "الليغو"، والتي استعرضتها مصممة الغرافيك غادة والي. أما ريتا بولس صاحبة مبادرة "وأنا كمان جعت" فقد قدمت تجربتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين من خلال الطبخ. رئيس جمعية "مغاربة ونفتخر" شعيب الشبيلي فألقى الضوء مروحة المبادرات والحملات التنموية التي يقوم بها الشباب في المغرب. ويعود أمير الفهري لبرنامج بي بي سي إكسترا من خلال اتصال فيديو ليشرح مشروعه لافتتاح أول مدرسة أوروبية ودولية في قلب مخيمات اللاجئين في مدينة الموصل في العراق.

تذهب كاميرا البرنامج إلى تونس واليمن وتوثق مبادرات تنموية في الرياضة والبنى التحتية.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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