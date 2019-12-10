"المشهد مع مشيرة الخطاب"

أسرار ومشاهد جديدة تكشفها السياسية والديبلوماسية المصرية مشيرة الخطاب "للمشهد".

عن تعيينها أول سفيرة لمصر في جنوب أفريقيا. الدور الذي لعبته في تقوية علاقة مصر بدول جنوب أفريقيا، وعلاقتها بالزعيم الأفريقي الراحل نيلسون منديلا.

تكشف "للمشهد"، عن مقابلتها رئيس الاتحاد الفيديرالي لجمهوريتي التشيك والسلوفاك فاتسلاف هافيل، وتروي أسباب استقالته.

تستعيد الخطاب أيضاً مشهد ترشيحها لمنصب مديراً لليونيسكو خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا. مفصلة الأسباب والأحداث التي حالت دون فوزها.

وتعود إلى الهجوم الكبير الذي تعرضت له خلال فترة توليّها حقيبة وزارة الدولة للأسرة والسكان، دخولها في صدام مع الجماعات الإسلامية، عقب إعلانها خطة لتحديد النسل، وتجريم ختان الإناث، ونشر التوعية.

السياسية والديبلوماسية المصرية مشيرة الخطاب في "المشهد" مع جيزال خوري