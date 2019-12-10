مواهب الأطفال كيف نرعاها؟

جو وايل Joe Whale هو طفل بريطاني كان يملأ صفحات دفتر الرياضيات بخربشات أغضبت أستاذ المادة لكنها حازت على إعجاب مدرسة الرسم التي نشرت صورة لرسومات جو عبر تطبيق انستغرام لينال شهرة كبيرة.

وصدف أن شاهد أحد أصحاب المطاعم رسومات جو وأعجبوا بها لدرجة أنهم طلبوا منهم تولي مهمة تزيين جدران المطعم بفنه.

في حالة جو كان من حسن حظه أن معلمته انتبهت إلى موهبته ونشرت صورة ساهمت في تسليط الضوء عليه، لكن كيف يمكن التعامل مع مواهب الأطفال حتى لا نهملها ونستفيد منها في الكبر؟

روشان الشرملسى تحدثت إلى رانيا الليثي المديرة الإدارية لأحد مراكز تنمية المواهب بالقاهرة.