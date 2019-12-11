"دنيانا": "الفساد... يوحد الشعوب"

نزل خلال الأشهر القليلة الماضية ملايين المتظاهرين إلى ساحات الاعتصام في الجزائر والعراق ولبنان للتظاهر ضد السلطات الحاكمة والمنظومة السياسية الفاسدة. خرج الناس للتعبير عن غضبهم إزاء الفساد المستشري في جميع القطاعات. في "دنيانا" هذا الأسبوع نناقش الأسباب الأساسية التي دفعت الناس للنزول إلى الشارع وفي مقدّمة هذه الأسباب يأتي الفساد الذي ينهش كافة مؤسسات الدولة من قطاع التعليم إلى الصحة إلى قطاع الدفاع والأمن وغيرها من القطاعات.

"مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة" كانت في مقدّمة مطالب الشعوب ولكن كيف تعاطت الدول مع هذا الأمر؟ في الجزائر، بدأت قبل أيام محاكمة سياسيين ورجال أعمال، أطلق عليها "محاكمة القرن". تأتي هذه المحاكمات قبل أيام من الاستحقاق الرئاسي المنتظر. في لبنان ومع اقتراب دخول الاحتجاجات شهرها الثاني، يبقى الحديث عن الفساد سيّد الموقف في ظل غياب المحاكمات. كذلك الوضع في العراق وغيرها من الدول.

تأتي حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع تزامنا مع تقرير "مقياس الفساد العالمي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019" الذي تطلقه منظمة الشفافية الدولية حول معدلات الفساد في ستة دول عربية والذي حصل "دنيانا" على نسخة حصرية منه قبل صدوره.

في "دنيانا" هذا الأسبوع يسرا محمد من الكويت، رؤى خلف من العراق، داليا غانم من الجزائر، كنده حتر من الأردن، وهلا بجاني من لبنان.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.