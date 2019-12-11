كرة القدم، أكثر الرياضات شعبية في العالم، تتناولها السينما - الروائية والتسجيلية - من خلال قصص أبطالها من الرجال. سينما بديلة هذا الأسبوع نتناول أعمالاً عن فتيات ونساء يعشقن كرة القدم. ما الذي يمثله ذلك بالنسبة لهن وللناس والمجتمع من حولهن؟

نعرض فيلم 'تسلل' Offside الذي يتناول قصة فتاة فلسطينية تهوى لعب كرة القدم فتواجه مقاومة من ذويها مما يجعلها أكثر إصرارًا على الاستمرار.

هذا الفيلم من صنع مجموعة من الشبان والفتيات تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاما ضمن برنامج تنظمه مؤسسة شهدت انطلاقها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. نتعرف عن المزيد من خلال مسؤولة البرنامج فالنتينا علقم.

في لقاء مع رضا الماوي تتحدث المخرجة الليبية نزيهة عريبي عن فيلمها حقول الحرية الذي يتتبع مسيرة ثلاث نساء ضمن المنتخب الليبي لكرة القدم النسائي خلال فترة ما بعد سقوط النظام الحاكم في ليبيا.

نعرض أيضا 'فيلم أطفال الله' للمخرج أحمد ياسين الذي يدور حول طفل عراقي ابترت ساقاه يحاول الفوز بقلب الفتاة التي يحبها: حارسة المرمى في فريق الإناث.

كما نتعرف على فيلم 'أوفسايد الخرطوم' الذي يوثق حكاية شابات سودانيات يرغبن في ممارسة رياضة كرة القدم في ظل حكم عسكري متحالف مع القوى الإسلامية المتشددة.

مخرجة الفيلم مروى زين الدين أرباب تحدثت عن الأبعاد المختلفة الذي يكشف عنها الفيلم من خلال تناول كرة القدم.

وأخيرا نعرض الفيلم الفرنسي 'ياسمينا'

الذي يحكي قصة فتاة فرنسية من أصل مغربي تسعى إلى الانضمام إلى المنتخب الوطني الفرنسي لتؤمن مكانًا لها ولوالدها داخل المجتمع الفرنسي.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).

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