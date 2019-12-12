إكسترا التلفزيوني: كسر القوالب والتقاليد في الثقافة

هل تجرؤ على كسر القوالب ومواجهة الأعراف والتقاليد التي لها سلطة قد تكون أكبر أحيانا من سلطة القانون والتشريعات المدنية التي تحكم حياة الفرد.

حلقة بي بي سي إكسترا تسلط الضوء على العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية ومدى وملاءمتها للمجتمعات المعاصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. رجل الدين حسين الحسيني يعزف بزيّه الديني الإسلامي على مفاتيح بيانو استديو إكسترا التلفزيوني، ويوضح أهمية الخروج على سلطة التقاليد المتعارف عليها والصورة النمطية عن رجل الدين في المجتمعات الإسلامية.

المصورة ومصممة الغرافيكس إيناس بوعلو تلقي الضوء على تجربتها في كسر تابو الحديث عن العادة الشهرية لدى المرأة المغربية، ولماذا تستخدم جسد المرأة في أعمالها لتسليط الضوء على حقوق النساء ومكانتهن في الممجتمعات العربية والإسلامية.

ومن مؤسسة أبعاد المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، تلقي المسؤولة الإعلامية في المؤسسة، زينة عياد، الضوء على حملة أطلقتها أبعاد مؤخرا تحمل اسم "ممنوعة من العرض" على شكل أغنية، وهي رسالة من نساء لبنان وثائراته إلى كل امرأة في العالم العربي إلى كل النساء والفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي.

تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا إلى الأردن لتنقل قصة امرأة من النَّوَر، وتستعرض الحلقة جانبا من عروض الشيخات في المغرب والذي يقوم به رجال يتزينون بزي النساء لتقديم العروض الفنية بهذا النوع المشتهر في المغرب. كما تجول كاميرا البرنامج بين النساء العراقيات في ساحات الاحتجاج والتظاهرات في العاصمة العراقية بغداد ولماذا نزلن إلى الشارع للمطالبة بالتغيير والثورة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

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