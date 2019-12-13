"المشهد" مع الكاتب والصحافي الليبي أحمد الفيتوري

حكم معمر القذافي ليبيا لأكثر من أربعة عقود، من (1969 حتى 2011(، وتعتبر أطول فترة حكم مقارنة بنظرائه في العالم العربي وأفريقيا.

دخل القذافي في العديد من الصراعات سواء مع الدول العربية أو الغربية، تعرض خلالها للكثير من الأزمات، قبل أن تتم الإطاحة بنظامه وقتله إثر انتفاضة 17 فبراير/شباط 2011.

الكاتب والصحافي الليبي أحمد الفيتوري يروي "للمشهد" هذا الأسبوع، الأحداث التي شهدتها ليبيا في العقود الأربعة الأخيرة. خاصة المشهد الثقافي الليبي، والظروف التي عاشها الأدباء الليبيون منذ الانقلاب العسكري في عام 1969.

يروي كيف تمت عملية اعتقاله من قبل السلطات الليبية بتهمة الانتماء لحزب "ماركسي لينيني". والتفاصيل المتعلقة بروايته "ألف داحس وليلة غبراء"، التي تحكي سنوات سجنه.

ويخبر برنامج "المشهد" كيف دعاه معمر القذافي لمقابلته عقب خروجه من السجن، ولقائه مع صادق النيهوم. ويذكر كيف عُرضت عليه المُشاركة في تأسيس مجلة "لا".

الكاتب والصحافي أحمد الفيتوري الليبي في برنامج "المشهد" مع جيزال خوري، الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.