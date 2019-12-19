اللغة العربية: تتطور أم تتقهقر؟

يحتفي العالم في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 لإدخالها ضمن لغات المنظومة الأممية المعتمدة.

وتعد اللغة العربية من أكثر لغات العالم انتشاراً إذ يتحدث بها ما يزيد على 400 مليون نسمة.

هذا الاهتمام العالمي باللغة العربية والعدد المتزايد لمستخدميها يفرضان تساؤلات حول مدى قدرة هذه اللغة على استيعاب تطورات العصر، فهل هي ذاتها تحتاج إلى تطوير؟ مها الريس سألت الكاتب والمترجم السوري ثائر الديب.

هناك من يرى أن الأجيال الجديدة قد لا تكون مهتمة بالاستخدام الصحيح لقواعد اللغة العربية ولجذب اهتمامهم برز عدد من المبادرات منها صفحة "نحو وصرف" التي تعيد نشر الأخبار التي تهم الجمهور وتصحح الأخطاء الواردة فيها بطريقة ساخرة. مها الريس تحدثت مع مؤسس هذه المبادرة الشاعر محمود عبد الرازق وسألته أولاً عما دفعه للاعتماد على الأسلوب الساخر في تقديم محتوى الصفحة.