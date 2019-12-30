ما الذي يجعلكم تبتسمون؟

بمناسبة قرب نهاية العام 2019 أحببنا أن نخصص حلقة من حلقات "إكسترا" الاحتفالية بهذه المناسبة من أجل نشر ثقافة الابتسام والفرح في صفوف مستميعنا. فاستعدنا مواضيع تطرقنا إليها خلال العام يجمع بينها أنها تدخل في باب الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية وتنشر مشاعر الفرح والبهجة. وفي هذا الإطار سألنا مستمعينا عن الأمور التي تجعلهم يبتسمون ويشعرون بالاطمئنان؟ فكانت إجاباتهم على الشكل التالي...