رشا كشان: قصتي مع حلّق عالياً

الإعاقة والعمل الصحافي، هل يجتمعان؟ رشا كشان، الصحافية والمذيعة والمراسلة ببي بي سي عربي جمعت بين الاثنين وتحكي هنا قصتها مع الصحافة والإعاقة والنجاح.