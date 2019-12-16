رشا كشان: قصتي مع حلّق عالياً
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رشا كشان: قصتي مع حلّق عالياً

  • 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019

الإعاقة والعمل الصحافي، هل يجتمعان؟ رشا كشان، الصحافية والمذيعة والمراسلة ببي بي سي عربي جمعت بين الاثنين وتحكي هنا قصتها مع الصحافة والإعاقة والنجاح.