كريغ لانغران: BBC شجعتني على الافتخار بإعاقتي

"عسر القراءة" حالة تصيب الملايين حول العالم، فهل الصحافة خيار مناسب للمصابين بها؟ العشريني كريغ يعمل بأكثر الأقسام المعتمدة على الإبداع القصصي بBBC، فكيف حقق حلم حياته؟