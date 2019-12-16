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كريغ لانغران: BBC شجعتني على الافتخار بإعاقتي

  • 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019

"عسر القراءة" حالة تصيب الملايين حول العالم، فهل الصحافة خيار مناسب للمصابين بها؟ العشريني كريغ يعمل بأكثر الأقسام المعتمدة على الإبداع القصصي بBBC، فكيف حقق حلم حياته؟