مهدي موسوي: هل من الضروري الاعتراف بالإعاقة في مكان العمل؟
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مهدي موسوي: هل من الضروري الاعتراف بالإعاقة في مكان العمل؟

  • 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019

اعتلى مهدي سلم BBC الوظيفي درجة بعد الأخرى بنجاح، لكن ماذا كان أثر مصارحته لمديره بإعاقته غير المرئية؟