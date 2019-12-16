إليس بالمر: إعاقتي أوصلتني ل BBC
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

إليس بالمر: إعاقتي أوصلتني ل BBC

  • 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019

وُلد قبل موعده بشهور وتوفي شقيقه التوأم فنشأ إليس بإعاقات مختلفة في الحركة والحواس. الآن هو في الثالثة والعشرين، يحمل ماجستيراً في السياسة الدولية ويتحدث ثلاث لغات ويعمل كبير محررين ب BBC