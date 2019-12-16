يزيد أيت حمادوش: لا تساعدوني بل تفهموني

الإعلامي الجزائري، الشاب، يزيد أيت حمادوش صاحب أحد أكثر البرامج الشبابية انتشاراً في الخدمة الفرنسية أصيب بالشلل في طفولته.

يزيد يأخذنا في جولة لنتعرف فيها على كيفية تصديه للتحديات التي تقابله في الحياة اليومية والعمل.