من تونس الخضراء تحية طيبة لمستمعي إكسترا.. منذ الثورة التي انطلقت في السابع عشر من ديسمبر 2010 مروراً بانتصارها والتغييرات السياسية الجذرية على مستوى البلاد وحتى اليوم انخفضت معظم المؤشرات الاقتصادية وتراجعت السياحة التي كانت أحد أبرز موارد الإنعاش الاقتصادي وتزايدت نسب البطالة وأصبحت الدولة أكثر مديونية. لا يمكن بالطبع اعتبار المشهد منتهياً عند هذه الحالة، ولكن بعد تسع سنوات من الانتفاضة هل يجمع التونسيون وتحديدا الشباب منهم على أولويات المرحلة المقبلة لإتمام ما طمحوا إليه منذ البداية، وهو الكرامة والعيش الكريم؟ تجولنا في شوارع تونس العاصمة وسألنا عينة من الشباب عن ما الذي يعتبرونه أهم إنجازات الثورة التونسية؟ لنستمع إليهم
في الذكرى التاسعة لثورة تونس – ما الذي تحقق؟
- 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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