جامع الزيتونة متحف أثري ورمز للاعتدال

في هذه الحلقة الخاصة من إكسترا بمناسبة ذكرى ثورة الياسمين أحبت هالة صالح التعرف أكثر على دور جامع الزيتونة وتأثيره في المجتمع التونسي باعتباره مؤسسة معتدلة تخرج منها رموز للأدب والفكر الديني التنويري فزارته واصطحبها في الزيارة الدكتور الصحبي بن منصور مستشار وزير الشؤون الدينية .. لنستمع ..