جامع الزيتونة متحف أثري ورمز للاعتدال
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جامع الزيتونة متحف أثري ورمز للاعتدال

  • 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019

في هذه الحلقة الخاصة من إكسترا بمناسبة ذكرى ثورة الياسمين أحبت هالة صالح التعرف أكثر على دور جامع الزيتونة وتأثيره في المجتمع التونسي باعتباره مؤسسة معتدلة تخرج منها رموز للأدب والفكر الديني التنويري فزارته واصطحبها في الزيارة الدكتور الصحبي بن منصور مستشار وزير الشؤون الدينية .. لنستمع ..

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