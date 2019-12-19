إكسترا التلفزيوني: "حلّق عاليا" في موسمها الثاني من الخرطوم

حلقة خاصة من بي بي سي إكسترا من العاصمة السودانية الخرطوم يقدمها اثنان من المشاركين في "حلّق عاليا" في موسمه الأول، لتدريب الصحافيين ذوي الإعاقة.

من باحة جامعة الخرطوم العريقة، يسلط برنامج بي بي سي إكسترا الضوء على تجارب الصحافيين ذوي الإعاقة وحقوقهم في المجتمع. الحلقة من تقديم اثنين من المشاركين في مبادرة "حلّق عاليا"، شمائل فيصل من السودان وحيدر البصير من العراق. استضافت الحلقة مديرة جامعة الخرطوم الدكتورة فدوى عبد الرحمن، للحديث عن دور الجامعة في الثورة والأحداث السياسية إضافة إلى البحث العلمي وتطور التعليم. أما لينا الشيخ، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية في الحكومة الانتقالية، تلقي الضوء على واقع الشباب السوداني في سوق العمل ودور المؤسسات في توفير حقوق ذوي الإعاقة في الفضاء العام.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

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