حيدر البصير: هل يمكن اختياري ضمن عشرات المتقدمين؟
الإذاعي العراقي الكفيف الذي يعلق على مباريات كرة القدم ويغطي أخبار المعارك في ساحات القتال.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
حيدر البصير: هل يمكن اختياري ضمن عشرات المتقدمين؟
الإذاعي العراقي الكفيف الذي يعلق على مباريات كرة القدم ويغطي أخبار المعارك في ساحات القتال.