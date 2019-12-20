حيدر البصير: هل يمكن اختياري ضمن عشرات المتقدمين؟
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حيدر البصير: هل يمكن اختياري ضمن عشرات المتقدمين؟

  • 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

حيدر البصير: هل يمكن اختياري ضمن عشرات المتقدمين؟

الإذاعي العراقي الكفيف الذي يعلق على مباريات كرة القدم ويغطي أخبار المعارك في ساحات القتال.