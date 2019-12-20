دارس البعداني: أيقظت "حلق عالياً" ثقتي التي فقدتها
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دارس البعداني: أيقظت "حلق عالياً" ثقتي التي فقدتها

  • 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

دارس البعداني: أيقظت "حلق عالياً" ثقتي التي فقدتها

الاإذاعي اليمني دارس البعداني يعمل على فيلم وثائقي على الرغم من إعاقته البصرية.