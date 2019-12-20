شمائل فيصل: دخلت عالم الصحافة من الصفر
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شمائل فيصل: دخلت عالم الصحافة من الصفر

  • 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

شمائل فيصل: دخلت عالم الصحافة من الصفر

رفضت جامعة الخرطوم تعييني بسبب إعاقتي، فقادتني موهبتي لبي بي سي