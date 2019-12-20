سيدي محمد: من التدريس إلى الصحافة
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

سيدي محمد: من التدريس إلى الصحافة

  • 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

سيدي محمد: من التدريس إلى الصحافة

لم يعمل العشريني سيدي محمد مكاوي من الجزائر في الصحافة من قبل، لكنه عندما سمع ببرنامج "حلق عالياً" قرر خوض التجربة وفوجئ باختياره.