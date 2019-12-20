سيدي محمد: من التدريس إلى الصحافة
لم يعمل العشريني سيدي محمد مكاوي من الجزائر في الصحافة من قبل، لكنه عندما سمع ببرنامج "حلق عالياً" قرر خوض التجربة وفوجئ باختياره.
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سيدي محمد: من التدريس إلى الصحافة
لم يعمل العشريني سيدي محمد مكاوي من الجزائر في الصحافة من قبل، لكنه عندما سمع ببرنامج "حلق عالياً" قرر خوض التجربة وفوجئ باختياره.