سيدي محمد: من التدريس إلى الصحافة

لم يعمل العشريني سيدي محمد مكاوي من الجزائر في الصحافة من قبل، لكنه عندما سمع ببرنامج "حلق عالياً" قرر خوض التجربة وفوجئ باختياره.